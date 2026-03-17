المركز القومي للمسرح يختتم برنامجه الرمضاني بأمسية شعرية غنائية

اختتم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برنامجه الفني لشهر رمضان، وذلك من خلال أمسية غنائية شعرية أقيمت مساء أمس الاثنين، بالمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في مقر المركز بالزمالك.

ووسط حضور جماهيري، أحيى الليلة المطرب ماهر محمود إسماعيل بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية والإنشاد الديني، مع مداخلات لقصائد شعرية ألقاها الشاعر الدكتور محمد أمين عبدالصمد، المشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز.

وقال المخرج عادل حسان، مدير المركز، إن هذه الأمسيات الفنية التي تقام داخل القاعة الرئيسية للمتحف تأتي في ظل استراتيجية المركز لإتاحة التراث الفني للجمهور، وإحياء تراثنا الموسيقي في آنٍ واحد، مضيفا: "هو ما نحرص عليه في ضوء الدور الحقيقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منذ تولي ملف إدارته قبل عام فائت، بداية مارس 2025 وحتى الآن".