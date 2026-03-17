ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان مواد بترولية داخل مخزن في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان مواد بترولية داخل مخزن بدون ترخيص في أسوان.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بالاتجار بالمواد البترولية بالمخزن.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية، وعُثر داخل المخزن على 6 سيارات و7 أطنان مواد بترولية.

وبمواجهته اعترف بتجميعه المواد البترولية ووضعها في المخزن المشار إليه تمهيدًا لبيعها للعاملين في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف أنه تحصّل على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.