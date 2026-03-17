فرنسا تفتح الباب لعودة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودة المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة "بأذرع مفتوحة"، إذا قررت لندن اتخاذ هذه الخطوة في إطار إعادة ضبط علاقاتها مع التكتل.

وجاءت تصريحات بارو خلال فعالية في برلين، حيث أشار إلى أن النقاشات داخل بريطانيا باتت تتجه نحو التقارب مع قواعد السوق الأوروبية، مع طرح أفكار تتعلق بالتوافق التنظيمي وحتى الاتحادات الجمركية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستقبال بريطانيا مجددا، شريطة الالتزام بكافة الامتيازات والالتزامات المرتبطة بعضوية السوق الموحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، استعداد بلادها للتوافق مع بعض قواعد الأعمال الأوروبية بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أصبحت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء، كير ستارمر، أكثر وضوحا بشأن التكاليف الاقتصادية التي ترتبت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تنفيذه عام 2020 عقب استفتاء 2016.

ورغم ذلك، لا تزال الحكومة البريطانية تستبعد رسميا العودة إلى السوق الموحدة أو الانضمام إلى اتحاد جمركي، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل العلاقة بين الجانبين.