وزير الدفاع الروسي السابق شويجو: لا توجد منطقة في روسيا آمنة من هجمات كييف

قال وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية بدأت تصبح مشكلة خطيرة بشكل متزايد.

وفي كلمة في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، قال شويجو- الذي يشغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الروسي- إن تطوير كييف للأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة وتطور أساليب نشرها، يعني أنه لا يمكن لأي منطقة في روسيا أن تشعر بالأمان.

وتابع شويجو، أن جبال الأورال كانت حتى وقت قريب بعيدة عن مدى الضربات الجوية من الأراضي الأوكرانية، لكنها اليوم أصبحت في منطقة التهديد المباشر.

وقال الوزير السابق، إن عدد الضربات الجوية الأوكرانية على أهداف البنية التحتية في روسيا تضاعف أربع مرات تقريبا في عام 2025.

وحذر شويجو، من أن التقليل من مستوى التهديد أو التردد في معالجة نقاط الضعف الحالية قد يكون له عواقب مأساوية. وقد يقوض هذا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعقد الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن عدد "الهجمات الإرهابية" في روسيا خلال عام 2025 ارتفع بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق عليه.