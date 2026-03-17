زيلينسكي يحث على استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا مع تحول الاهتمام إلى الحرب في إيران

وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إيران وروسيا بأنهما "أشقاء في الكراهية" في الوقت الذي سعى فيه للحصول على دعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبلاده، في ظل تراجع الزخم للمحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية مع تواصل الحرب الدائرة في إيران.

وحث زيلينسكي، حلفاء أوكرانيا على عدم نسيانها مع استمرار الحرب في إيران التي انعشت الاقتصاد الروسي عن طريق زيادة عائدات النفط التي تحصل عليها موسكو، وقد تؤثر قريبا على حجم منظومات أسلحة الدفاع الجوي الغربية التي تحصل عليها أوكرانيا؛ بسبب الاحتياج لهذه الأنظمة الآن في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي، لنواب البرلمان البريطاني، إن "الأنظمة في روسيا وإيران أشقاء في الكراهية، ولذلك فهم أشقاء في السلاح"، مضيفا: "نحن لا نريد أن تفوز الأنظمة القائمة على الكراهية بأي شيء مطلقا".

ومن جانبه، قال ستارمر، الذي عقد محادثات مع زيلينسكي في مقر الحكومة البريطانية، إن "بوتين لا يمكن أن يكون الطرف المستفيد من الصراع في إيران، سواء عن طريق أسعار النفط أو تراجع العقوبات".

ويأتي الاجتماع بين ستارمر وزيلينسكي بعد أيام من قيام الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات عن النفط الروسي في محاولة لتخفيف الضغوط على إمدادات النفط العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وانتقد زيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين قرار واشنطن بتخفيف العقوبات، وذكروا أنه سوف يعزز قدرات موسكو للاستمرار في شن الهجمات على كييف.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مكتب ستارمر أن المملكة المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية تجمع بين "خبرة أوكرانيا وقاعدة المملكة المتحدة الصناعية لتصنيع وتوريد الطائرات المسيرة والقدرات الابتكارية".

وقال ستارمر في بيان: "الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والابتكار السريع في ساحة المعركة أصبحت عناصر أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وازداد هذا الأمر أهميةً بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف ستارمر: "من خلال تعميق شراكاتنا الدفاعية، نعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية الوحشية والمستمرة، مع ضمان استعداد المملكة المتحدة وحلفائها بشكل أفضل لمواجهة تهديدات المستقبل".