رئيس الإكوادور يرفض الادعاءات بأن حكومته تقصف أهدافا داخل كولومبيا

رفض رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بأن بلاده تقصف أهدافا في كولومبيا المجاورة مع تصاعد التوترات بين الدولتين الواقعتين في أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس نوبوا، على موقع إكس، إن حكومته "تحارب إرهاب المخدرات بجميع أشكاله وتقصف الأماكن التي تعد مخابئ لتلك الجماعات، والعديد منها جماعات كولومبية"، ولكن داخل الأراضي الإكوادورية فقط.

كان نوبوا، يرد على الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو الذى اتهم الاكوادور أمس الاثنين بقصف اهداف على الجانب الكولومبى من الحدود.

وقال إن المسئولين الكولومبيين عثروا على قنبلة، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته.

وأضاف بيترو، في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون: "نحن نتعرض للقصف من الإكوادور، وليست الجماعات المتمردة هي التي تقوم بذلك".

وقال إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتصال بنوبوا وإقناعه بوقف العمليات المفترضة في الأراضي الكولومبية.

وفي يناير، فرض نوبوا رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات الكولومبية، ثم رفعها لاحقا إلى 50%، وقال الرئيس الإكوادوري، إن كولومبيا لم تفعل ما يكفي لوقف تجار المخدرات والجماعات المتمردة من العبور إلى الإكوادور.

وأضاف أنه لن يتم وقف الرسوم الجمركية، التي وصفها بـ"الضريبة الأمنية" حتى تتخذ كولومبيا إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات الإجرامية.

ونفى بترو، الاتهامات بأن حكومته لا تتحرك ضد تجار المخدرات الذين يقومون بشحن الكوكايين الكولومبي من موانئ الإكوادور.

وردت الحكومة الكولومبية، على الرسوم الجمركية التي فرضتها الإكوادور بفرض رسوم جمركية خاصة بها على البضائع الإكوادورية.