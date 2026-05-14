الهلال السوداني يتحرك لتسجيل رقمه القياسي في موسوعة جينيس

أعلن نادي الهلال السوداني تحركه لتسجيل تتويج الفريق بـ 3 ألقاب دوري في 3 دول مختلفة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوج الهلال بلقب الدوري الرواندي أمس الأربعاء، قبل 3 جولات على النهاية بعد منافسة فريق الجيش الوطني الرواندي.

وتصدر الهلال الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 14 عن الجيش الذي يحتل المركز الثاني صاحب الـ 59 نقطة، فيما جاء المريخ السوداني ثالثا برصيد 58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وجاء بيان النادي السوداني

شرعت الأمانة العامة لنادي الهلال في تسجيل تتويج الهلال بالبطولات الثلاث السودان موريتانيا ورواندا، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي تعد المرجع الدولي الأول لتوثيق الأرقام القياسية العالمية في شتى المجالات.

وبعث الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام للنادي بالتهنئة لأعضاء فريق الكرة بمناسبة التتويج المستحق.

مشيداً بالجهد المقدر الذي بذل من الجميع والذي توج باللقب الغالي، الذي يعكس عمليا ريادة الهلال وتميزه المطلق، وقدرته على كتابة التاريخ أينما حل، منوها في حديثه لـ “المركز الإعلامي” على ضرورة حفظ الحقوق وتسجيل الحدث الفريد في الموسوعة العالمية، كاشفا عن شروع الأمانة العامة في الخطوة.