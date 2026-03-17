أفادت منظمة "كير الدولية" الإنسانية بأن أكثر من 69900 امرأة حامل في لبنان يواجهن مخاطر جسدية ونفسية جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، حيث اضطرت بعض الأمهات إلى الولادة داخل السيارات أو المدارس.

وتعاني الأمهات النازحات من خوض تجربة الولادة دون أي خصوصية أو مياه نظيفة أو دعم طبي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

كما تواجه أخريات صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية داخل لبنان، في ظل تضرر الطرق وتعطل وسائل النقل ونقص الإمدادات الطبية والوقود نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

وقالت نور بيضون، المستشارة الإقليمية لشئون النساء والفتيات والحماية في منظمة "كير الدولية" بلبنان، في بيان أُرسل إلى "سي إن إن": "رأيت امرأة كانت قد أنجبت بعملية قيصرية للتو، وكانت مستلقية على الرصيف مع طفلها البالغ أربعة أيام".

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت، يوم الأحد، بأن أكثر من 1.3 مليون شخص نزحوا في لبنان، يشكل النساء والفتيات أكثر من نصفهم.

وأشارت بيضون إلى أن النساء والفتيات النازحات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والانتهاكات.

وقالت: "هذه الظروف لا تهدد الأرواح فحسب، بل تسلب النساء كرامتهن أيضا".