ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 912 شهيدا و2221 جريحا حتى الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مساء الثلاثاء، عن 26 قتيلا و80 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 17 منه (الثلاثاء) بلغ 912 وعدد الجرحى 2221".

ومن بين الشهداء 111 طفلا و67 سيدة (19.5 بالمئة)، بينما من بين الجرحى 334 طفلا و375 سيدة (حوالي 32 بالمئة)، بحسب بيانات الوزارة.

ومنذ فجر الثلاثاء، صعّد الجيش الإسرائيلي عدوانه على جنوبي لبنان، بشنّ غارات جوية وقصف مدفعي، بالتزامن مع توغل بري محدود.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس الجاري عدوانا جديدا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري "محدود" بالجنوب.

وفي اليوم ذاته، كان "حزب الله"، حليف إيران، هاجم موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على طهران خلف ما لا يقل عن 1332 شهيدا وأكثر من 15 ألف جريح.

وخلال نحو عامين ونصف، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية على سوري واليمن وغارة على قطر.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.