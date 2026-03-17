وزير خارجية إستونيا لا يستبعد المشاركة في حماية السفن في مضيق هرمز

قال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساكنا للإذاعة الإستونية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تستبعد إرسال أصول عسكرية للمساعدة في حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، على خلاف موقف العديد من الحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء التحالف عبر الأطلسي إلى المساعدة في تأمين شحنات النفط التي تعبر الممر المائي الحيوي قبالة سواحل إيران، إذ توقف الشحن العالمي فعليا بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران وضربات طهران الانتقامية في المنطقة.

وقال ترامب، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن حلف الناتو سيواجه "مستقبلا سيئا للغاية" إذا لم يقدم الحلفاء المساعدة، ومع ذلك، رفضت العديد من الدول، ومن بينها بولندا وألمانيا، مطالبه.

وقال تساكنا، إن إستونيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ستكون مستعدة لمناقشة مساهمة محتملة في المهمة الأمريكية إذا تقدمت واشنطن بطلب رسمي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن تساه