ترامب: دول الناتو لا تريد المشاركة في عمليات ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبلغوا الولايات المتحدة بأنهم لا يريدون التورط في الحرب مع إيران في الشرق الأوسط، معتبراً أن واشنطن لم تعد "ترغب أو في حاجة لمساعدة دول الحلف".

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، أن "دول الناتو لا ترغب في الانخراط بالحرب ضد النظام في طهران، على الرغم من أن كل دولة تقريباً تتفق بشدة على ما نقوم به، وأنه لا يمكن السماح لطهران، بأي شكل من الأشكال، بامتلاك سلاح نووي".

وتابع: "لستُ متفاجئاً من تصرفهم، لأنني لطالما اعتبرت الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنوياً لحماية هذه الدول نفسها، لا يفعل شيئاً من أجلنا، خصوصاً في وقت الحاجة".

وقال: نظراً إلى النجاح العسكري الكبير، فإننا لم نعد بحاجة أو راغبين في مساعدة دول الناتو، لم نكن نحتاجها أبداً! وكذلك اليابان أو أستراليا أو كوريا الجنوبية.. وفي الواقع، وبصفتي رئيس الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم، فنحن لا نحتاج مساعدة أحد!.