ماكرون: أي مهمة في مضيق هرمز بحاجة إلى التنسيق مع إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز «في الظرف الراهن».

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، الثلاثاء، على أن أي مهمة في مضيق هرمز بحاجة إلى التنسيق مع إيران.

وأشار إلى أن فرنسا مستعدة للمشاركة في «مواكبة» السفن بمضيق هرمز عندما يصبح الوضع «أكثر هدوءًا».

وأمس، شدد ماكرون، خلال محادثة مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

وقال ماكرون، في تدوينة على منصة «إكس»، إنه ناشد الرئيس الإيراني وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة، بما في ذلك لبنان والعراق.

وأضاف: «نبهت الرئيس الإيراني إلى أن فرنسا تتصرف ضمن إطار دفاعي صارم يهدف إلى حماية مصالحها».

واعتبر أن «الإطار السياسي والأمني الجديد هو وحده القادر على ضمان السلام والأمن للجميع»، موضحًا أن هذا الإطار يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية «أبدًا».

وذكر أن هذا الإطار يجب أن يتناول أيضا التهديدات التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.