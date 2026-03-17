فيدان ولافروف يبحثان مستجدات حرب إيران وأمن الطاقة

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الحرب على إيران وقضايا أمن الطاقة.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول سبل إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار فيدان إلى المخاطر التي يشكلها استمرار الحرب على دول المنطقة وعلى النظام الدولي.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد فيدان مجددا استعداد تركيا لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف.

كما ناقش الجانبان قضايا تتعلق بأمن الطاقة.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.