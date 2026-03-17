توسك يؤكد: بولندا لن ترسل قوات إلى إيران

وارسو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 4:04 م

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات إلى إيران، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفاءه إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز لحماية سفن الشحن التجارية هناك.

وأوضح توسك، أن قرار وارسو "ينطبق على قواتنا البرية والجوية والبحرية أيضا".

وأوضح أن الحرب في الشرق الأوسط لا تؤثر على أمن بولندا بشكل مباشر، مضيفا: "حلفاؤنا، بمن فيهم الأمريكيون، يدركون ذلك".

جدير بالذكر أن بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعد أحد أبرز الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعتبر نفسها مهددة من جانب موسكو، وهو الأمر الذي دفعها إلى حشد عسكري كبير خلال الأعوام الأخيرة.

