طوكيو تتطلع للانضمام إلى مشروع القبة الذهبية الأمريكي في قمة تاكايشي - ترامب المرتقبة

كشفت مصادر حكومية يابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي تعتزم طرح رغبة بلادها في المشاركة بتطوير منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من الجيل الجديد "القبة الذهبية " وذلك خلال القمة المرتقبة التي ستجمعها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن ملف التعاون الدفاعي سيكون في صدارة أجندة القمة، إلى جانب حزمة من الاتفاقات المرتقبة التي تشمل تعزيز التحالف الثنائي التاريخي بين البلدين، والتعاون في مجالي الأمن الاقتصادي والتقنيات المتطورة.

يشار إلى أن ترامب أعلن عن مشروع "القبة الذهبية" في مايو الماضي، وهو نظام دفاعي طموح يهدف إلى اعتراض الصواريخ فرط الصوتية -القادرة على الطيران بخمسة أضعاف سرعة الصوت- وتدميرها في الفضاء الخارجي أثناء مسارها، بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 175 مليار دولار.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد سباق التسلح بالصواريخ فرط الصوتية، التي تتميز بمسارات طيران غير منتظمة وعلى ارتفاعات منخفضة، مما يصعّب اكتشافها بالرادار أو اعتراضها. وتتصدر الصين وكوريا الشمالية وروسيا قائمة الدول المطورة لهذه الأسلحة.

وفي أغسطس 2023 ، وقعت طوكيو وواشنطن اتفاقا لتطوير صواريخ جديدة للتصدي للأسلحة فرط الصوتية بهدف إكماله في ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المخطط له أن يتم تجهيز مدمرات "إيجيس" بقوات البحرية في كلا البلدين بتلك الصواريخ.