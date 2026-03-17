ألمانيا: دويتشه بنك يعلن عزمه الاستفادة من صراع الاستحواذ على منافسه كومرتس بنك

أعرب كريستيان زيفينج، الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، عن اعتقاده بأن مصرفه سيخرج مستفيداً من المعركة الدائرة للاستحواذ على منافسه مصرف "كومرتس بنك"، ثاني أكبر مصرف تجاري في البلاد.

وخلال مؤتمر مالي نظمه بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي، أكد زيفينج في رد على سؤال عن التطورات الجارية بشأن مصرف كومرتس بنك أن "دويتشه بنك" مستعد لاستقطاب عملاء جدد، وقال إن مصرفه يضع سيناريوهات مختلفة وقد أخذ صراع الاستحواذ في حسبانه. وصرح بأن "دويتشه بنك" مهيئا لتحقيق المزيد من النمو، وأنه يرى أن هناك فرصا واعدة في ألمانيا، كما أنه يتصدر السوق في قطاعات عديدة. وأردف:"مهما كانت النتيجة، أعتقد أننا سنستفيد في كل الأحوال".

وكان بنك يونيكريدتو الإيطالي العملاق، الذي يسيطر على حصة بنحو 30% من "كومرتس بنك" بشكل مباشر عبر الأسهم وبشكل غير مباشر عبر أدوات مالية، أعلن أمس الاثنين عن عرض استحواذ طوعي على المصرف الألماني المدرج على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية، غير أن "كومرتس بنك" يتمسك باستقلاليته مدعوماً بموقف الحكومة الاتحادية.

وفي حديثه، تطرق زيفينج أيضاً إلى التبعات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على الدورة الاقتصادية والأسواق المالية ومصرف "دويتشه بنك"، وأشار إلى أن الصراع يتسبب في تقلبات سوقية تحدث في ألمانيا أيضا، كما يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة التي تعد عاملاً حاسماً للصناعة الألمانية. ورأى زيفينج أن هذه المعارك تؤدي بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد.

وأعرب زيفينج عن اعتقاده بأنه رغم الحرب على إيران، فإن الاقتصاد الألماني يعود للتعافي ببطء وثبات وأن المستثمرين يعودون إلى ألمانيا بشكل مكثف، واختتم تصريحاته قائلا:"نسعى إلى الاستفادة من ذلك"، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية لدى مصرفه لم يطرأ عليها تغيير.