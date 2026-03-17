إيران: اعتقال 55 شخصا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل

أعلنت إيران اعتقال 55 شخصا في عمليات استهدفت "مرتزقة" على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، أن وحدات استخبارات الحرس الثوري نفذت عمليات ضد خلايا مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة هرمزغان.

وأضافت أنه "تم التعرف على 55 مرتزقا تابعين للكيان الصهيوني وأمريكا المجرمة واعتقالهم".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.