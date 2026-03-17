الاتحاد الأوروبي يقدم دعما لأوكرانيا لإصلاح خط أنابيب دروجبا

أعلن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن كييف قبلت مساعدات فنية ومالية من الاتحاد لإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في بيان مشترك نشر اليوم الثلاثاء، إن "الخبراء الأوروبيين جاهزون على الفور".

وكان خط أنابيب دروجبا ينقل النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا الوسطى، إلى أن تضرر، بحسب كييف، جراء هجوم شنته روسيا في يناير الماضي. وقد أدى توقف إمدادات الوقود إلى تصعيد التوترات بين بودابست وكييف.

وأكد كوستا وفون دير لاين، في البيان المشترك، أن ضمان أمن الطاقة لجميع المواطنين الأوروبيين يمثل أولوية.

كما أشار كوستا وفون دير لاين إلى أنهما سيواصلان العمل مع الأطراف المعنية لإيجاد مسارات بديلة لنقل النفط الخام غير الروسي إلى دول وسط وشرق أوروبا.