سول: الحكومة تبحث تعزيز التحالف السيبراني مع الناتو والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إجراء مباحثات موسعة مع مسئولين من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" وشركاء من منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بهدف تعزيز آليات التعاون المشترك بينهم جميعا في مجال الأمن السيبراني.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن السفير يون جونج-كيون، مبعوث سول لشئون الأمن السيبراني الدولي، بحث الأمر خلال مشاركته في قمة "سايبر تشامبيونز" التي استضافتها جمهورية التشيك يومي 15 و16 مارس الجاري.

وشهدت القمة مشاركة فاعلة للمبعوث الكوري في جلسة ثلاثية جمعت بين كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، خصصت لمناقشة سبل التصدي للتهديدات السيبرانية القادمة من كوريا الشمالية. كما أجرى يون سلسلة لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع مسئولين من واشنطن وطوكيو ولاهاي وفيلنيوس، بالإضافة إلى قيادات في حلف الناتو.

وركزت المباحثات على استعراض أحدث التهديدات السيبرانية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها الأمنية، مع تبادل الرؤى حول آليات التصدي لها.

وفي ختام المشاركة، شددت وزارة الخارجية في سول على التزام حكومتها بمواصلة تعزيز الشراكات السيبرانية مع دول الناتو وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ، بهدف تطوير قدرات جماعية قادرة على مواكبة التهديدات السيبرانية المتسارعة والمتطورة.

يشار إلى أن قمة "سايبر تشامبيونز" انطلقت في عام 2023 في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كمنصة متعددة الأطراف مخصصة لقضايا الأمن والدفاع السيبراني، وتجمع بانتظام الدول الأعضاء في الناتو مع شركائها الرئيسيين في أنحاء العالم.