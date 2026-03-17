الكرملين: كييف تواصل المواجهة العبثية بدلا من السير في عملية السلام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقا على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيرة، أن كييف تواصل "المواجهة العبثية" بدلا من اتخاذ قرار وفتح الطريق أمام عملية السلام.

وقال بيسكوف إنه "لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين اطلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى خلاف ذلك.

ومنذ بداية العام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات. وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير الماضي. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة.