الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على أهداف إسرائيلية وقواعد للجيش الأمريكي في المنطقة

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الموجة 58 من عملية «الوعد الصادق 4»، تضمنت الهجوم على أهداف إسرائيلية وقواعد للجيش الأمريكي في المنطقة.

وأضاف في بيان، نشرته وكالة «تسنيم»، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجومًا ضد أهداف في شمال ووسط إسرائيل، بما في ذلك: نهاريا، وبيت شيمش، وتل أبيب، والقدس الغربية، وقواعد الجيش الأمريكي، باستخدام أنظمة دقيقة وصواريخ وطائرات مسيرة مدمرة.

وأشار إلى استخدام صواريخ «خرمشهر» فائقة الثقل برأس حربي يزن طنين، وصواريخ «قدر» متعددة الرؤوس الحربية، إضافة إلى صواريخ «فتح» و«خيبر شاكان» و«قيام».

وصباح اليوم، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل، في امتداد لموجات صواريخ متواصلة منذ مساء أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء.

وتجدد القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل بعد ساعة من موجة سابقة ضربت تل أبيب والمركز.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوصول تقارير عن سقوط صواريخ في منطقة غوش دان. وهرعت سلطات الإنقاذ إلى عدة مناطق في غوش دان، بعد تساقط عدد من الرؤوس الحربية العنقودية على عدة مواقع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار قوي في تل أبيب، فيما تم رصد سقوط صاروخ قرب شمال غرب مطار بن جوريون.

وأكدت الطوارئ الإسرائيلية أن المسعفين هرعوا للتعامل مع إصابات محتملة، فيما لا تزال المعلومات قيد التحديث.

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي مدينة كريات جات، تعرض رجل لإصابة خطيرة بعدما صدمته سيارة أثناء نزوله من حافلة عقب انطلاق صفارات الإنذار. كما أُصيبت امرأة (30 عاما) بجروح في ريشون لتسيون.

وأفادت التقارير برصد 6 مواقع تحطم إضافية في أنحاء المدينة، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ التعامل مع تداعيات الهجمات وتقييم حجم الأضرار.