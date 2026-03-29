منظمة الصحة العالمية: مقتل 51 عاملا طبيا في لبنان هذا الشهر

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن عدد العاملين الطبيين الذين قتلوا بنتيجة العمليات القتالية في لبنان هذا الشهر وصل إلى 51 شخصا.



وقال غيبرييسوس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "اليوم وقعت مأساة جديدة في جنوب لبنان، حيث قتل بنتيجة 5 هجمات على المنشآت الطبية 9 من أطباء الإسعاف".

وأضاف: "بالتالي وصل عدد العاملين الطبيين الذين قتلوا هذا الشهر إلى 51 شخصا".



وأشار إلى أن مارس الجاري أصبح الشهر الثاني من بين الأكثر فتكا منذ أكتوبر 2023.

وشدد مدير منظمة الصحة على أن الهجمات على المنشآت الطبية تعيق تقديم الخدمات الطبية في جنوب لبنان بشكل خطير، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 4 مستشفيات و51 مركزا للمساعدة الطبية الأولية.



يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية بجنوب لبنان ردا على الهجمات الصاروخية من قبل "حزب الله" في أوائل مارس الجاري، في أعقاب اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أثناء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.