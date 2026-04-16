الدفاع السورية تعلن تسلم الجيش السوري قاعدة قسرك الجوية في ريف الحسكة

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

ورُصد، اليوم الخميس، تحرك رتل عسكري أمريكي انطلق من مدينة الرقة عقب انسحابه من قاعدة قسرك في ريف الحسكة، متجها نحو الأراضي الأردنية، في إطار عمليات إعادة انتشار تنفذها قوات التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.

وجاء هذا التحرك بعد تأكيد إخلاء القاعدة الواقعة في ريف الحسكة، حيث شهدت الأيام الماضية نقل معدات وآليات عسكرية بشكل متواصل ضمن ترتيبات ميدانية لإعادة التموضع، بحسب تلفزيون سوريا.

وسبق هذا التحرك انسحاب رتل آخر يوم الثلاثاء باتجاه الأراضي العراقية، فيما جرى يوم الإثنين نقل آليات ثقيلة ومدرعات ومعدات لوجستية من القاعدة إلى موقع «استراحة الوزير» في ريف الحسكة.

وكانت قوات التحالف قد انسحبت سابقا من القاعدة في 23 فبراير باتجاه إقليم كردستان العراق، قبل أن تعود إليها لاحقا خلال فترة التصعيد المرتبط بالتوترات مع إيران.

وكانت قاعدة قسرك قد تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات بطائرات بدون طيار «مسيرات»، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة أوسع لإعادة تموضع قوات التحالف الدولي، بعد انسحابات سابقة من مواقع أخرى في ريف الحسكة، من بينها قاعدة «خراب الجير»، التي أُخليت بالكامل وسُلمت لاحقا لجهات عسكرية وأمنية محلية.