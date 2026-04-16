الخميس 16 أبريل 2026 3:40 م القاهرة
عون يشكر روبيو في اتصال هاتفي على جهود وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 2:59 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 2:59 م

شكر الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس في اتصال هاتفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على "جهود" بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون تلقى اتصالاً هاتفياُ من روبيو "شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من اجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

ولم يأت البيان على ذكر أي اتصال بين عون ومسؤولين إسرائيليين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصال مرتقب الخميس بين قادة إسرائيل ولبنان، وقول وزيرة إسرائيلية إنه سيكون بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

اخبار متعلقة


