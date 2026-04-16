وزير الدفاع الأمريكي: إيران عاجزة عن إعادة بناء قوتها العسكرية رغم إعادة الانتشار

قال بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، إن إيران تعيد نشر أصولها العسكرية، لكنها غير قادرة على تعويض قدراتها أو إعادة بناء قوتها العسكرية، بعد نحو سبعة أسابيع من اندلاع الحرب.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده في البنتاجون، أن طهران يمكنها إعادة توزيع قدراتها، لكنها لا تستطيع استعادتها فعليًا، قائلًا: "يمكنكم تحريك الأشياء وإعادة نشرها، لكن لا يمكنكم فعليًا إعادة بنائها".

ووجّه حديثه إلى القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنها لم تعد تمتلك صناعة دفاعية فعالة، في ظل الضربات التي تلقتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "مع كل تحرك تقومون به وتحت أعيننا المراقِبة، نحن مستعدون وجاهزون لاستهداف بنيتكم التحتية الحيوية ذات الاستخدام المزدوج، وما تبقى من قدراتكم في توليد الطاقة وقطاعكم الحيوي للطاقة".

وأشار إلى أن الحرب "ليست متكافئة" في ظل التفوق العسكري الأمريكي.