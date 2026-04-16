دمّرت غارتان إسرائيليتان، اليوم الخميس، جسرًا رئيسيًا في جنوب لبنان، يُعد الأخير الذي يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الطيران الحربي المعادي شنّ غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل".

ونقل عن مسؤول أمني لبناني قوله إن الضربة الإسرائيلية استهدفت آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد، مؤكدًا أن الغارة أدت إلى نسف الجسر بشكل كامل دون إمكانية إصلاحه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دمّر، تباعًا منذ 2 مارس، أربعة جسور رئيسية على نهر الليطاني، الذي يقسم جنوب لبنان إلى قسمين.