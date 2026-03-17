وزير خارجية ألمانيا: روسيا من أبرز المستفيدين من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن اعتقاده بأن روسيا تُعَدُّ من أبرز المستفيدين من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، قال فاديفول في برلين اليوم الثلاثاء إن " روسيا متربحة من الحرب في هذه الأزمة الحالية"، لافتا إلى أنها تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يملأ خزينة حربها.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"ولا تترك روسيا أي شك في أنها تعتزم مواصلة حربها ضد أوكرانيا دون تراجع"، ورأى أنه لهذا السبب فإن من الضروري أن تواصل جهات مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا دعم عقوبات الطاقة وتقليص إيرادات روسيا عبر إجراءات إضافية، وتابع أن "تخفيف العقوبات الآن هو بالتأكيد الطريق الخاطئ".

كما أكد فاديفول أنه على الرغم من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تستوجب الاهتمام، فإنه لا ينبغي نسيان أن "الوضع في أوكرانيا يظل بالنسبة لنا أولوية أمنية مطلقة".

من جانبه، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن ليلة الخميس/الجمعة في نهاية الأسبوع الماضي على منصة إكس عن السماح للدول مؤقتًا بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تحسين الإمدادات في السوق العالمية. ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأمريكية حتى 11 أبريل المقبل. وقوبل القرار الأمريكي بانتقادات من المستشار الألماني ميرتس.