بريطانيا: ندرس جميع الخيارات لإعادة فتح مضيق هرمز

قال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، إن ضمان إعادة فتح مضيق هرمز يمثل "أولوية للعالم".

وتحدث ميليباند لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "دراسة جميع الخيارات المتاحة لإعادة فتح المضيق".

وقال ميليباند إن المملكة المتحدة تجري محادثات مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن استئناف الملاحة عبر المضيق بشكل طبيعي.

وأشار وزير الطاقة البريطاني أيضا إلى زيارة وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى السعودية الأسبوع الماضي، حيث أجرت محادثات مع دول الخليج بشأن المضيق، وأضاف أن المملكة المتحدة "تريد العمل مع شركائنا في هذا الشأن".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أمس، : "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهدداً من دولة مقطوعة الرأس"، في إشارة إلى إيران.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة الدولية، لكنه مغلق حصرا أمام سفن وناقلات "الأعداء" (الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم).