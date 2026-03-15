ترامب: لا أعرف إن كان المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ما إذا كان المرشد الأعلى الجديد لإيران ، مجتبى خامنئي، على قيد الحياة بعد أن لم يظهر خامنئي أمام الكاميرا لإصدار أول بيان له كزعيم لإيران يوم الخميس.

وفي بيان مكتوب ، تعهد خامنئي، نجل سلفه الراحل آية الله علي خامنئي، بمواصلة إغلاق مضيق هرمز ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز: "لا أعرف حتى إن كان على قيد الحياة. حتى الآن، لم يتمكن أحد من إظهاره".

وأضاف: "أسمع أنه ليس على قيد الحياة.. وإذا كان حيًّا فعليه أن يفعل شيئاً ذكياً جداً من أجل بلاده، وهو الاستسلام"، لكنه اعتقد أن خبر وفاته "مجرد إشاعة".

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث يوم الجمعة إن خامنئي الأصغر " أصيب بجروح وربما تشوهت " ووصف بيانه المكتوب بأنه "ضعيف".



