الإمارات تؤكد استقرارها واستمرار دعمها الإنساني للشركاء الدوليين والأمم المتحدة في ظل الهجوم الإيراني

عقد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإطلاعهم على التصعيد الأخير في منطقة الخليج العربي والهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات، مؤكداً لهم استقرار الدولة واستمرارية عملياتها الإنسانية وأنشطتها الاقتصادية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقدم المشرخ خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين برهم صالح، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليارك إيجر، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إويالا، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو ومسؤولين آخرين، إحاطة شاملة حول الوضع في المنطقة.

وأكد التزام الإمارات الثابت بضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الإنساني واستمرار العمليات الاقتصادية والإنسانية دون انقطاع.

وأكد المشرخ أن الإمارات دعت باستمرار إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، كما أوضح أن الهجمات ضد الإمارات تحمل تداعيات دولية واسعة نظراً لدور الدولة كمركز عالمي للتجارة.

وجدد المشرخ تأكيده بأن دولة الإمارات مستمرة في تسهيل جميع التصاريح اللازمة للرحلات الإنسانية الطارئة.