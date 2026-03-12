عاد المستثمرون الأجانب والعرب للشراء في أدوات وأذون الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالسوق الثانوي، بقيمة إجمالية بلغت 55.97 مليار جنيه، بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ وذلك لأول مرة منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وسجل إجمالي مشتريات الأجانب وحدهم نحو 50.87 مليار جنيه، بما يعادل 969.3 مليون دولار، في حين بلغت مشتريات المستثمرين العرب 5.10 مليار جنيه، بما يعادل 97.2 مليون دولار.

وكانت مصر قد نجحت في جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نتيجة ارتفاع الفائدة وتراجع التضخم، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية دفع بعضهم للتخارج وتقليل حجم استثماراتهم في الأسواق الناشئة.

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "سي آي كابيتال لإدارة الأصول"، عمرو أبو العينين، فقد بلغ إجمالي حجم تخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران وحتى أمس نحو 6 مليارات دولار، بينما قدر بنك "سيتي جروب" إجمالي حجم استثمارات الأجانب الكلي في أدوات الدين المحلية بنحو 28 مليار دولار.

وعانى الجنيه المصري ضغوطا مع خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، حيث انخفض منذ مطلع الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوياته على الإطلاق عند (52.85)، وهو ما اعتبره الخبراء انخفاضا إيجابيا للحد من التخارجات المستقبلية للأجانب من أدوات الدين.



