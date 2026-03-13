مصرع شخصين في تصادم تريلا ونصف نقل بطريق المعمورة بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما فجر اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى "نصف نقل" محملة بالفاكهة، وذلك أثناء سيرهما على طريق وصلة المعمورة شرقي الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانِ المنتزه يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارتين، إحداهما "نصف نقل" والأخرى "تريلا"، أثناء سيرهما على نزلة كوبري 25 بوصلة المعمورة.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارات الإسعاف والحماية المدنية وضباط المرور إلى موقع الحادث، فُرض كردون أمني حول المكان لحماية المارة من المواطنين والسيارات، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق بعد تعطلها جزئيًا.

وكشفت المعاينة الأولية عن تصادم السيارة النقل الثقيل بأخرى "نصف نقل"، ما أدى إلى انقلابها على الجزيرة الوسطى للطريق وسقوط حمولتها من الفاكهة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في ملابسات الحادث.