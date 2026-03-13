قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الإسلام جاء لإقامة توازن دقيق بين العمل الجاد والتوكل على الله، مشددًا على أن التوكل الحقيقي لا يعني ترك السعي، وأن الاعتماد الكامل على النفس ونسيان توفيق الله يعد غرورًا.

وأضاف "عياد" عبر برنامجه "مع فضيلة المفتي" على القناة الأولى، أمس الخميس، أن البعض يخطئ بالاعتقاد أن التوكل يعني التواكل وترك العمل، بينما يرى آخرون أن الاعتماد على النفس كليًا يكفي لتحقيق النجاح، متجاهلًا أن التوفيق من الله. وأضاف: “العمل بدون توكل على الله غرور، والتوكل بدون عمل قصور”.

وتابع أن التوازن يتحقق عبر 3 محاور: أولًا، الإتقان والتحضير في الدراسة والعمل والتخطيط، مستشهدًا بقول النبي -صل الله عليه وسلم-: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”، ثانيًا، تفويض النتائج إلى الله بعد بذل الأسباب، والدعاء بقلوب مطمئنة: “اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار”.

واستكمل أن المحور الثالث هو الرضا بالمقدور وعدم الانهيار إذا جاءت النتائج مختلفة عن المتوقع، لأن هذا التوازن يمنح الإنسان الطمأنينة والشجاعة والثقة بالنفس وسلامة القلب.

واستشهد بسيرة النبي في الهجرة، مؤكدًا كيف أخذ كل الأسباب الممكنة –اختيار الرفيق، استئجار الدليل، تغيير الطريق، وإعداد الخطة– ومع ذلك حين وصل المطاردون إلى الغار، قال النبي لأبي بكر الصديق: “لا تحزن إن الله معنا”، مبينًا أن هذه هي صورة التوازن بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله فوق كل سبب.