عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من عدم ظهوره علنا منذ توليه منصبه، بعد بدء الحرب في إيران.

وقال في تصريحات لـ «Fox News» الأمريكية : «أعتقد أنه متضرر، لكنني أعتقد أنه على الأرجح على قيد الحياة بشكل أو بآخر».

وتابع: «كانت إيران قد وجهت آلاف الصواريخ نحو جميع دول الشرق الأوسط هذه خلال الأشهر الأربعة الماضية.. وكانوا سيسيطرون على الشرق الأوسط، وسيتحكمون في كل شيء، الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن إيران كانت لديها «1200 صاروخ موجهة نحو هذه الدول».

وأضاف: «كانت كل هذه الدول تخشى إيران، ولم تعد كذلك الآن.. لكن كان لديها سبب للخوف، لقد سحقناها سحقا، ولم تستطع أي دولة أخرى فعل ذلك، ومع ذلك لا تزال هناك فلول متبقية منها».

ودعا سفن النفط أن «تعبر مضيق هرمز وتظهر بعض الشجاعة»، مشددا أنه «لا يوجد ما يدعو للخوف، فليس لديهم أسطول بحري، وقد أغرقنا جميع سفنهم».