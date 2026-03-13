 لاعب الأهلي السابق: تصريحات أيمن الشريعي فرضت ضغطًا نفسيًا على لاعبي الزمالك - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 8:27 ص القاهرة
لاعب الأهلي السابق: تصريحات أيمن الشريعي فرضت ضغطًا نفسيًا على لاعبي الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 8:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 8:09 ص

أشاد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، بتصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مؤكدًا أنها لعبت دورًا في زيادة الضغط النفسي على لاعبي الزمالك خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وقال الحديدي في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن تصريحات رئيس إنبي قبل اللقاء أسهمت في نقل الضغوط إلى لاعبي الزمالك، وهو ما انعكس على أدائهم داخل الملعب وساعد الفريق البترولي على تحقيق الفوز.

وأضاف أن لاعبي الزمالك تأثروا بحالة من الغرور المؤقت خلال اللقاء، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستواهم رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الفريق.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن النادي الإسماعيلي خسر كثيرًا بعد رحيل مدربه حمزة الجمل، موضحًا أن الأخير يقدم مستويات مميزة مع إنبي ويؤكد قدراته التدريبية من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها مع الفريق البترولي.


