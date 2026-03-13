50 مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على شمال إسرائيل

أفادت «العربية الحدث» نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية، بارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مصابًا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على شمال الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الـ 50 مصابًا سقطوا جراء سقوط صاروخ إيراني شمال إسرائيل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع 33 مصابًا إثر استهداف مبنى في منطقة الجليل، فيما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى وقوع 30 جريحا في حادث قصف الجليل.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن من بين جرحى الجليل 29 شخصا إصابتهم طفيفة، بينما وصفت إصابة واحد منهم بالمتوسطة.

وأشار مصدر طبي إسرائيلي، إلى التعامل مع 30 إصابة جراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بإصابة 21 شخصا، بينهم امرأة تبلغ من العمر 34 عاما في حالة متوسطة، جراء تضرر مبنى في بلدة زرازير، بعد استئناف إطلاق الصواريخ من إيران.

وأشارت إلى أن القصف المتواصل على الشمال، أدى لإصابة الأشخاص الـ 21 في الهجوم على المبنى، لافتة إلى أن من بين المصابين ثلاثة أطفال.

وذكر رئيس مجلس زرازير، في تعليق له على الضربة الصاروخية التي استهدفت المنطقة، أن التأثير كان مدمرا، مؤكدا أن سقوط الصواريخ على بعد سبعة أمتار من المنازل؛ أدى إلى دمارها بالكامل.

من جانبها، أعلنت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة إلى متوسطة بعد سقوط شظايا، عقب القصف الصاروخي الإيراني الثالث الذي استهدف شمال إسرائيل في ليلة واحدة.

وفي سياق متصل، أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، بحسب الصحيفة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة جراء سقوط شظايا فجر الجمعة، مشيرة إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاما صدمتها سيارة أثناء توجهها إلى الملجأ، خلال موجة من إطلاق الصواريخ، مساء الخميس.

وأضافت «جيروزاليم بوست» أن قذيفة أصابت منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية خلال نفس القصف، مؤكدة أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

كما أفادت السلطات المحلية، بحسب الصحيفة، بوقوع أضرار ناجمة عن شظايا في سقف مبنى سكني في الضفة الغربية دون إصابات، مشيرة إلى منظمة نجمة داود الحمراء تعالج حاليا امرأة تبلغ من العمر 34 عاما أصيبت بجروح متوسطة جراء شظايا في ظهرها.

