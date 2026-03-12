بنك مصر يعين عمرو النقلي نائباً للرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي

وافق البنك المركزي المصري على تعيين عمرو النقلي نائباً للرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذيا لبنك مصر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"مال وأعمال - الشروق".

قبل انضمامه الي بنك مصر شغل عمرو النقلي منصب كبير مسؤولي الاعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات،في abc bank وقاد الأعمال المصرفية على مستوى عدة أسواق دولية في اكثر من خمسه عشره أسواق في خمس قارات، وحقق نموًا كبيرًا وقاد مبادرات التحول الرقمي في العمليات المصرفية ومعاملات العملاء.

بالإضافة إلى مسئولياته التنفيذية، شغل النقلي منصب رئيس مجلس إدارة بنكين تابِعين احداهما إسلامي لمجموعة بنوك ABC، حيث تولى الإشراف الاستراتيجي والحوكمة وتقديم التوجيه في الأمور التشغيلية والتجارية الأساسية. كما شغل سابقاً مناصب قيادية في سيتي بنك و بنك المشرق الإماراتي حيث اكتسب خبرة واسعة في التمويل الهيكلي، وتطوير الأعمال الإقليمية.

النقلي حاصل علي بكالوريوس التجاره و أداره الأعمال من جامعه حلوان، ودراسة من جامعة هارفارد في تمويل المشروعات، ومخاطر الائتمان، وجدوى الاستثمار، كما له عدة دراسات في رسم الاستراتيجية والتحليل الإتماني.