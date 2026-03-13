مقتل 3 إيرانيين وإصابة 40 آخرين في غارات استهدفت مدينتي أراك وهمدان

أفادت وكالة فارس للأنباء، أن الانفجارات التي دوت في طهران فجر اليوم الجمعة ،وقعت في المربعين رقم 13 و14 شرقي العاصمة.

وأعلن مساعد محافظ مدينة أراك، عن استشهاد امرأة وطفل وإصابة 35 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا بالمدينة غرب إيران، بحسب «الجزيرة».

وأشار إلى أن الغارات استهدفت أيضا وحدتي إنتاج في المدينة الصناعية في أراك غربي البلاد، مؤكدا عدم وقوع إصابات في هذا الموقع.

كما نوه مساعد محافظ مدينة همدان الإيرانية، إلى سقوط قتيل و5 مصابين في غارة استهدفت مستودعات خالية في أطراف المدينة غربي البلاد.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت بالسلاح طائرة أمريكية ثانية من نوع KC-135 غرب العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،

وأضافت في بيان نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن طاقم الطائرة استطاع الهرب بها بعد إصابتها، مشيرا إلى هبوطها اضطراريا في أحد مطارات العدو الإسرائيلي.