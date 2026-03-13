الحديدي: أخطاء توروب وتراجع الحسم وراء تذبذب نتائج الأهلي

كشف عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الجهاز الفني واللاعبين داخل الملعب.

وأوضح الحديدي في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن المدير الفني الدنماركي توروب ارتكب بعض الأخطاء الفنية، مشيرًا إلى أنها لم تُعالج بالشكل الكافي حتى الآن، وهو ما انعكس على أداء الفريق في عدد من المباريات.

وتساءل لاعب الأهلي السابق عن الدور الذي يقوم به الجهاز المعاون للمدرب في تصحيح الأخطاء الفنية وتحسين الأداء، مؤكدًا أن أي فريق قد يتعرض لفقدان النقاط، لكن المباريات الحاسمة تتطلب قدرة أكبر على الحسم، وهو ما افتقده الأهلي هذا الموسم.

وأضاف أن إخفاق الفريق في حسم بعض المواجهات المهمة كان سببًا رئيسيًا في تراجعه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وفيما يتعلق بصراع المنافسة على لقب الدوري، شدد الحديدي على أن جميع الفرق في مرحلة التتويج تمتلك الحظوظ والطموح للمنافسة، خاصة في ظل الصراع القوي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن اللقب ما زال مفتوحًا أمام الجميع.

كما أشار إلى أهمية قدرة الفرق على الفصل بين المشاركات المحلية والقارية للحفاظ على التركيز وتجنب الإجهاد.

وعن الزمالك، أوضح الحديدي أن المدير الفني معتمد جمال نجح في استغلال الإمكانات المتاحة داخل الفريق، معتمدًا على العناصر الموجودة والعمل على تطويرها، وهو ما انعكس في تحقيق الفريق لسلسلة من الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.