البيت الأبيض: الهجمات على إيران أسفرت عن نتائج هائلة

قال البيت الأبيض، السبت، إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسفرت عن "نتائج هائلة".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" الأمريكية.

وزعم البيت الأبيض "تحقيق سيطرة جوية كاملة ومطلقة على إيران عقب تدمير قدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل فعال، وفقدانها قدرتها القتالية البحرية".

وأضاف أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد نظام طهران، التي أكملت يومها الخامس عشر، حققت "نتائج هائلة".

وأرفق البيت الأبيض منشوره بصورة توضيحية، ادعى فيها أنها تظهر انخفاض هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية بـ95 بالمئة، وتدمير أو إغراق أكثر من 90 بالمئة من سفن البحرية الإيرانية، وتنفيذ أكثر من 6 آلاف هجوم ضد أهداف داخل إيران.

ومنذ 28 فبراير الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.