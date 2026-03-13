وزير الدفاع يتابع جاهزية هيئة الاستخبارات العسكرية ويشارك عناصرها الإفطار

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقيادات وضباط وصف وجنود هيئة الاستخبارات العسكرية وعدد من عناصر الهيئة المكلفين بمهام خارج أرض الوطن عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وشاركهم تناول وجبة الإفطار.

وخلال اللقاء، ألقى اللواء أح شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، كلمة أعرب فيها عن خالص امتنانه للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم مستمر للهيئة، الأمر الذي يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

من جانبه، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال هيئة الاستخبارات العسكرية، مثمنا الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي تبذله أجهزة وأفرع الهيئة في حماية أمن القوات المسلحة وصون سلامتها والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف الدولة المصرية.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية، بما يضمن الحفاظ علي أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة القتالية.

واستمع القائد العام لتقدير الموقف على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم عرض أبرز المستجدات وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وناقش القائد العام عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد القائد العام بمستوى احترافية كافة أجهزة وعناصر الهيئة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم والتعامل الفوري والرصد الدقيق على مدار الساعة، لكافة مصادر التهديد على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وعمقها، كما أوصى القائد العام بمضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والامكانيات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد.