هجوم صاروخي على إسرائيل يسفر عن إصابة 58 شخصا

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن نحو 58 شخصا أصيبوا في هجوم صاروخي على مدينة زرزير، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال القدس بالقرب من الحدود مع لبنان. وأضافت الخدمة أن شخصا واحدا في حالة متوسطة، بينما أصيب 57 آخرون بإصابات طفيفة جدا ناجمة عن شظايا الزجاج.

وأظهرت لقطات من موقع الانفجار، نشرها فريق الإسعاف، سيارات متضررة وحطام متناثر.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها تعمل مع خدمات الطوارئ في الموقع لإزالة الحطام.

وأعلنت جماعة حزب الله صباح الجمعة أنها أطلقت عدة دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.