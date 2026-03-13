أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ غارات جوية على منازل في كابول وقندهار

اتهمت حكومة طالبان في أفغانستان، فجر اليوم الجمعة، الجيش الباكستاني باستهداف منازل المدنيين في غارات جوية ليلية على كابول وولاية قندهار الجنوبية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالا، في الوقت الذي دخلت فيه المعارك بين البلدين الجارين أسبوعها الثالث رغم الدعوات الدولية لضبط النفس.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ، ذبيح الله مجاهد، على منصة إكس، أن الطائرات الباكستانية قصفت أيضا مستودعات وقود تابعة لشركة الطيران الخاصة "كام إير" قرب مطار قندهار.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الحكومة الباكستانية.