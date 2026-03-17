متحدث الصحة: 2000 سيارة ولانشات إسعاف بحري لأول مرة لتأمين احتفالات عيد الفطر

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان عن استعدادات الوزارة لعيد الفطر المبارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن المصريين يتوجهون خلال فترة الأعياد من القاهرة إلى مسقط رؤوسهم في المحافظات المختلفة للاحتفال مع أهاليهم، أو نحو المحافظات الساحلية، بما يؤدي لكثافة على طرق السفر، ما دفع الوزارة لإعادة توزيع سيارات الإسعاف.

ولفت إلى إعادة توزيعهم لمناطق تمركز أكثر من 2000 سيارة إسعاف، وتكثيف تواجدها على طُرق السفر والطرق الساحلية، بجانب الحدائق وأماكن التجمعات وصلاة العيد، مشيرًا إلى تخصيصهم أيضًا لحوالي 11 لانش نهري إسعافي، وقوارب إسعافية بحرية لأول مرة.

وأوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجّه برفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات خلال فترة الأعياد بأقسام الطوارئ والاستقبال، بجانب توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

وأضاف أنهم قسّموا الجمهورية لأماكن إحالة مختلفة المستوى، أولى وثانية، حال وقوع أي حوادث على الطرق أو في أماكن التجمعات، لنقل المرضى وفق خطة معدة مسبقًا، بالتزامن مع تفعيلهم لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بغرف الأزمات على مستوى الـ27 محافظة، بالتوازي مع تنسيقهم مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بشكل دائم.