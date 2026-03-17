وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 206 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 206 طائرات مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 16 مارس إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 206 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و43 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك 40 طائرة مسيرة في طريقها إلى موسكو، و28 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و18 فوق شبه جزيرة القرم، و12 فوق منطقة سمولينسك، و9 فوق منطقة كالوجا، وثماني فوق منطقة بيلجورود، وستة فوق منطقة روستوف، و4 فوق منطقة لينينجراد، و3 فوق منطقة أستراخان، وواحدة فوق جمهورية أديجيا، و12 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.