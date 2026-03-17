الرئيس الألماني يواصل جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة جواتيمالا

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته التي تستمر خمسة أيام في ثلاث دول بأمريكا اللاتينية بزيارة جواتيمالا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس برناردو أريفالو اليوم الثلاثاء في العاصمة جواتيمالا سيتي نظيره الألماني بمراسم عسكرية. ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان محادثات ثنائية، ويطلعا وسائل الإعلام لاحقا بشكل مشترك على نتائجها.

ومن المقرر أيضا أن يعقد شتاينماير لقاء مع ممثلين عن السكان الأصليين في البلاد، حيث يعتزم تكريم ثقافتهم الغنية من خلال زيارة مواقع المايا في تيكال غدا الأربعاء.

وترتبط ألمانيا وجواتيمالا بعلاقات دبلوماسية تمتد منذ 179 عاما، وقد نشأت آنذاك عبر المدن الهانزية هامبورج وبريمن ولوبيك. غير أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودا، إذ بلغ حجم التجارة في عام 2024 نحو 600 مليون يورو. وعلى سبيل المقارنة، بلغ حجم التجارة بين ألمانيا والمكسيك - أكبر اقتصاد في المنطقة - في عام 2025 نحو 1ر25 مليار يورو، وفقا لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية-المكسيكية.