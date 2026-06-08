وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.

وقال البيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء أمس الأحد إلى 8:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولجوجراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوجا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.