 اليابان تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامي في أعقاب زلزال الفلبين القوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامي في أعقاب زلزال الفلبين القوي

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 9:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 9:41 ص

 

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول الساحل الجنوبي للبلاد من محافظة "إيباراكي" إلى محافظة "أوكيناوا"، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.

وحثت الهيئة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية - المواطنين على الابتعاد عن المناطق الساحلية.

كما دعت أي شخص متواجد في الماء إلى الخروج على الفور حيث أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج.

ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط أول نيبون الجوية، أن التحذير من تسونامي لم يؤثر على الرحلات الجوية.

بينما أعلنت سلطات السكك الحديدية، أن خدمات القطارات فائقة السرعة تعمل كالمعتاد حتى الآن.

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