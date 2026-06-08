صواريخ إيرانية تسقط وسط وجنوب الأراضي المحتلة وقرب مستوطنة بالضفة

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- إيران أطلقت دفعة من الصواريخ ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق

سقطت صواريخ إيرانية، صباح الاثنين، في مناطق وسط وجنوب الأراضي المحتلة وقرب مستوطنة في الضفة الغربية بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة ديمونا وبئر السبع والنقب جنوبي إسرائيل ومنطقة القدس وتل أبيب الكبرى (وسط) ومستوطنات بالضفة الغربية إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وذكرت القناة أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة القدس وشمال البحر الميت خلال محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وأوضحت أن صواريخ سقطت في مناطق بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع بالنقب وقرب مستوطنة "إيتمار" شمال الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن 10 صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل في الدفعة الأخيرة، مدعية أنه تم اعتراضها.

من جهتها، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بسقوط صاروخ قرب مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وقالت المصادر إن الصاروخ سقط في منطقة خالية، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها من موقع السقوط، وأظهرت تصاعد الدخان من المنطقة.

ولم يتسن للأناضول التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع المتداولة.