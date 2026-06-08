الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تتحمل مسئولية مباشرة عن خروقات وقف النار الأخيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية مباشرة عن خروقات وقف النار الأخيرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «فارس»، اليوم الاثنين: «لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا».

وأكمل: «كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه، ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها».

وتجددت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، مع تبادل الجانبين القصف الصاروخي والجوي للمرة الأولى منذ دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه شن غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، ردا على إطلاق صواريخ إيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في عدد من المناطق داخل البلاد.

وكانت إيران قد أطلقت، أمس الأحد، دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم مباشر من نوعه منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وقالت إن ذلك جاء ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما دوت صافرات الإنذار في حيفا ومناطق الشمال، والضفة الغربية والقدس.

وتجددت المواجهات رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وقبل ساعات من ذلك، قال ترامب إن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن نتنياهو «ليس هو من يتخذ القرارات».

وضغط ترامب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا مع إيران، بما في ذلك توبيخ نتنياهو بألفاظ نابية في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.